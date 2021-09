Basket – La V guarda alla G-League per sostituire Mannion

Gli aggiornamenti in casa Virtus

Si cerca un esterno che possa sostituire il play della nazionale per dare una mano a Scariolo per ridurre il minutaggio di Belinelli e Teodosic. Per Massimo Selleri la selezione sarebbe sui giocatori con un piede in Nba ma che per il momento hanno come certezza la militanza in G-League. Non c'è comunque allarmismo per la situazione di Mannion, per il Carlino il Red Mamba dovrebbe tornare a metà ottobre.