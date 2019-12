La Virtus domina il derby 94-62

La Virtus vince il derby di Serie A dieci anni dopo e lo fa dominando, rievocando il grande freddo. 94 62 il punteggio finale, al termine di una partita nata solo nell’attesa.

La Virtus azzanna letteralmente la partita, Djordjevic lancia Teodosic in quintetto e la scelta è giusta. Arrivano subito assist a rotazione, due schiacciate nelle prime tre azioni contro una molle difesa Effe. Due triple di Teodosic e Ricci scavano già un sensibile solco sul 16-7. Dall’altra parte la Fortitudo è farraginosa, fatica ad innescare Sims e Aradori, in più in difesa sono problemi con Gamble e Hunter che fanno la voce grossa. Un alley hoop per Hunter vale il 22 10. La V è calda anche da fuori, la mette Markovic per il 25 11, poi Hunter schiaccia il più 16. La prima tripla F arriva quando mancano 7 minuti alla fine del secondo quarto. Al 20′ è 45 25.

Il terzo quarto è di Weems che apre l’armeria e spara due triple in fila che valgono il 60 36, parzialmente rintuzzato da Cinciarini e Robertson dalla distanza. La Virtus è in ritmo, gioca e si diverte, Teodosic fa contento Hunter con un altro alley hoop, Arena in visibilio. La Effe trova qualcosa da Fantinelli e Sims, ma al 30′ è 65 46. Ma questo è il derby di Weems che spara nel quarto periodo come Curry e infila tre triple in fila che, con l’appoggio di Markovic, danno il massimo vantaggio V sul 79 52. L’Arena applaude, è la miglior Virtus nella partita più importante. Staffa di Hunter, Schiacciata che sigla il più 30. Il finale è garbage time, la Virtus banchetta e stravince un derby con Teodosic fermo a 5 punti. Ma ce ne sono 32 di Weems e 15 di Hunter, è grande festa bianconera. La stracittadina è della Virtus.