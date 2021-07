Anaclerio: “Mihajlovic è carico e motivato. Arnautovic? Non ho dubbi che arrivi”

"L'Italia finalmente appassiona. E' una squadra che gioca bene, con un grande gruppo: Mancini ha fatto un bel lavoro, non pensavo che rimettesse così in fretta le cose a posto dopo il fallimento di Ventura. Questa Nazionale sembra una squadra di club, ed è riuscita a riaccendere la passione in una nazione intera. Chi in finale? Intanto ci siamo noi, poi vediamo stasera quale sarà l'avversario: l'Inghilterra è forte, ma ci sarebbe equilibrio con l'Italia. Gli azzurri però sanno soffrire, anche in una partita non bellissima come quella di ieri".