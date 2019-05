Ugolotti: “Mihajlovic alla Roma sarebbe un azzardo”

Ai microfoni di Tmw, l’ex attaccante della Roma Guido Ugolotti ha commentato le voci che vedrebbero Mihajlovic vicino alla panchina dei giallorossi. Di seguito le sue parole:

“Serve grande forza caratteriale, chi arriva alla Roma deve sapere di dover affrontare una situazione particolare in cui occorre ripartire. Mihajlovic in giallorosso? Il suo passato laziale potrebbe pesare. Dal punto di vista caratteriale potrebbe essere la figura giusta ma mi sembra un azzardo per i trascorsi biancocelesti”.