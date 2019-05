Tmw – Palacio verso la permanenza anche la prossima stagione

Potrebbe vestire la maglia del Bologna anche la prossima stagione Rodrigo Palacio.

Secondo quanto riportato da Tmw, in caso di permanenza di Sinisa Mihajlovic il Trenza potrebbe rappresentare uno dei punti cardine all’interno dello spogliatoio rossoblù. Il portale sportivo spiega come l’ipotesi Montreal Impact per Palacio sia tramontata o comunque rimandata, perché nell’anno in cui i felsinei proveranno ad alzare l’asticella l’attaccante argentino non vuole assolutamente mancare.