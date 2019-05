Repubblica – Sinisa sfida il passato (o anche il futuro?)

Al Bologna manca ancora un punto per ottenere la salvezza matematica, a meno che l’Empoli non cada contro il Torino di Mazzarri già quest’oggi.

In ogni caso, la partita di domani contro la Lazio sarà molto speciale per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore rossoblù tornerà nello stadio in cui vinse tanto, trascorrendo gli anni migliori della sua giovinezza, calcistica e non solo. Uno scudetto, due Supercoppe, una Supercoppa Europea, una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia; è questo il bottino raccolto dal serbo durante i suoi anni in biancoceleste. Un passato impossibile da dimenticare, che potrebbe anche diventare futuro prossimo, nel caso in cui Simone Inzaghi decidesse di fare le valigie e migrare verso lidi più prestigiosi. Lo riporta La Repubblica.