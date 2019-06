Repubblica – Saputo invade il Belgio: la ditta si allarga

Joey Saputo vuole acquistare un club calcistico in Belgio.

Secondo La Repubblica, la società nel mirino del presidente canadese è quella del KV Kortrijk. Saputo desidera ampliare i suoi orizzonti, così da trovare nuovi futuri campioni per il Bologna e giocatori di talento per il Montreal Impact. Si costruirebbe un triangolo che aiuterebbe notevolmente ad ampliare la fucina di talenti a disposizione del patron rossoblù, che allo stesso tempo investirebbe su un club non troppo oneroso e in un paese in cui il calcio è in crescita costante, come dimostrato dai risultati ottenuti dalla nazionale belga negli ultimi anni.