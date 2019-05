Qui Napoli, Koulibaly e Allan squalificati: salteranno il Bologna

Andrà in campo con la solita ambizione il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ha ampiamente dichiarato di puntare al decimo posto.

Di fronte ci sarà un Napoli che, pur non avendo particolari ambizioni, vorrà concludere in bellezza il campionato. Contro i rossoblù saranno due le assenze pesanti per squalifica in casa partenopea: Koulibaly e Allan, infatti, sono stati ammoniti contro l’Inter e non ci saranno al Dall’Ara. Il primo verrà sostituito da Luperto, mentre al posto del secondo potrebbe giocare l’ex rossoblù Diawara.