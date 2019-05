Qui Lazio, torna Milinkovic-Savic dal 1′. Ma c’è un’assenza in difesa

Inzaghi ha allungato il riposo per la Lazio: da 24 a 48 ore, la ripresa degli allenamenti dopo la vittoria in Coppa Italia è fissata per questa mattina.

Il portale sportivo Sos Fanta, infatti, spiega che ancora non sono iniziate le prove anti-Bologna: Inzaghi difficilmente riesce a fare a meno di Ciro Immobile, parte quindi in pole sempre su Caicedo per giocare dall’inizio con Correa. In mediana possibile chance per Milinkovic-Savic dal 1’: ha ancora dolore alla caviglia, ma si contende una maglia con Parolo e Luis Alberto; in regia c’è Leiva in pole su Badelj. Sulle fasce Romulo, più di Marusic, e Lulic; in difesa pronti Luiz Felipe, Acerbi e Bastos, favorito su Wallace. Fuori Radu per squalifica.