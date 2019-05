Orsolini: “Mihajlovic l’uomo della mia svolta. Destro? E’ da 15 gol a stagione”

Sulle pagine del Resto del Carlino, l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti Mihajlovic e Mattia Destro. Di seguito le sue parole:

“Destro? Mattia l’ho conosciuto qui a Bologna e siamo diventati molto amici. A prescindere da questo è un giocatore molto forte. Anche quest’anno che ha giocato meno, ha comunque quasi la media di un gol a partita. Se messo nelle condizioni migliori è un attaccante da almeno 15 gol a stagione. Mihajlovic? Il mister è stato l’uomo della svolta per me e per il Bologna. Mi ha rigenerato mentalmente e tatticamente”.