Monari: “Difficile Miha alla Roma visto il suo passato laziale. Santander? Ha dimostrato…”

Il giornalista Simone Monari, intervenuto durante la trasmissione Sportoday, ha parlato del possibile futuro di Mihajlovic. Queste le sue dichiarazioni:

“Secondo me, quella romanista non è ancora una pista sicura. Con la situazione particolarmente caotica che si è venuta a creare dopo l’articolo di questa mattina di Repubblica, non credo che la Roma possa scegliere un tecnico con un lungo e importante passato laziale alle spalle. Inoltre, è anche vero che Petrarchi, prossimo ds giallorosso, ha buoni rapporti con Sinisa. Dopo quello che ha fatto a Bologna, molte squadre stanno cercando Mihajlovic. Il club rossoblù, però, è ancora convinto di riuscire a trattenerlo.”