Marrese: “Ieri Bologna ha fatto un figurone”

Il giornalista di Repubblica ospitato da Radio 1909 ha detto la sua sul colpo d’occhio del Dall’Ara in occasione del debutto dell’Italia Under 21, contro la Spagna per la prima partita dell’Europeo di categoria: “Ieri c’erano molti frequentatori soliti del Dall’Ara, ma anche tanti cosiddetti occasionali. Bologna ha risposto positivamente alla chiamata azzurra, cosa non così scontata. Sarebbe bello vedere una risposta del genere da parte del tifo in una normale partita domenicale. Abbassare leggermente i prezzi per le famiglie potrebbe avvicinare nuovi tifosi alla squadra.”

Marrese ha poi continuato parlando dei lavori sulle strutture fatti dalla società: “Il lavoro sulle strutture sta ripagando Bologna, squadra e città, stiamo fornendo una bella immagine di noi al resto d’Italia e del mondo.”