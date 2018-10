Nella quarta giornata del campionato di Primavera 2 domani i rossoblù allenati da Mister Troise saranno in trasferta in Veneto per la gara contro il Padova.

Si gioca allo stadio Appiani, calcio d’inizio alle 15, dirige Cascone di Nocera Inferiore assistito da Cataldo e Ceccon. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.