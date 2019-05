Il Bologna in ritiro a Castelrotto dal….

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato la prima parte del ritiro estivo. Eccolo di seguito:

“E’ stata presentata ufficialmente oggi presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli la prima parte del ritiro estivo in vista della stagione 2019-2020 che si svolgerà a Castelrotto (BZ) in collaborazione con Dolomiti Sport Event. Per il quarto anno i rossoblù saranno al lavoro nella località altoatesina ai piedi dell’Alpe di Siusi dall’11 al 20 luglio, e si alleneranno al centro sportivo Laranza. Due le amichevoli in programma a Castelrotto, con avversari ancora da definire, nelle giornate di sabato 13, e sabato 20 luglio. Castelrotto, località più estesa dell’area vacanze Alpe di Siusi, sorge alle falde della montagna dello Sciliar e da Novembre 2017 è stato inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”.

Per scoprire tutte le informazioni sulla ricettività turistica e conoscere i pacchetti vacanza pensati per i tifosi rossoblù che vorranno seguire la squadra durante il ritiro visita il sito di Alpe di Siusi cliccando qui e qui“.