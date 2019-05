Ai microfoni di Tmw, l’ex allenatore rossoblù Roberto Donadoni è tornato sulla sua esperienza sulla panchina del Bologna. Di seguito il suo commento:

“Il mio futuro? Considero tutto aperto, anche all’estero. Non ho rimpianti, anche a Bologna le cose sono andate come dovevano andare. Per quanto mi riguarda questo insegna e mi prepara per il futuro. La Nazionale? Mi auguro continui a lavorare così Mancini, la Nazionale italiana deve essere protagonista”.