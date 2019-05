Civolani: “Chiudere decimi o dodicesimi non cambia molto. Miha? Se fosse arrivato prima…”

Gianfranco Civolani ha parlato a Sportoday dei prossimi impegni del Bologna.

Ultimi obiettivi dopo la salvezza: “Ora che si arrivi decimi o dodicesimi non cambia molto, secondo me. Possiamo aggiungere che tutti noi siamo convinti che, avendo avuto Mihajlovic non dall’inizio della stagione ma almeno da due mesi prima rispetto al suo arrivo, avremmo avuto almeno 45-46 punti in classifica”.

Su Mihajlovic: “Secondo me non andrà alla Juventus, mentre potrebbe alla Lazio. Saputo vorrebbe trattenere il serbo, ma per farlo dovrà dotarlo di una squadra all’altezza delle ambizioni. Per cui spendere almeno 50/55 milioni di euro sul mercato”.