Carlino – Mihajlovic aspetta, il Bologna accelera

Si è preso una decina di giorni di giorni di riflessione l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, prima di pronunciarsi definitivamente sul suo futuro.

Nel frattempo il Bologna cerca di convincerlo accelerando sul mercato, scrive oggi il Resto del Carlino: l’acquisto di Riccardo Orsolini, infatti, suona come un segnale indirizzato al tecnico serbo. Il Bologna preme, Mihajlovic pensa: per il serbo resta viva ancora l’opzione Lazio, potrebbe essere questa la panchina che sta aspettando, più indietro Roma e Juventus. Ma il Carlino non ha dubbi: il candidato numero uno a succedere a Sinisa Mihajlovic è Mihajlovic stesso.