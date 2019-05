Carlino – Bologna, il decimo posto vale un bonus per il gruppo

Mancano solamente due partite al termine di questa stagione, e il Bologna di Sinisa Mihajlovic vuole chiudere al meglio il campionato.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina spiega come ci sia ancora un record alla portata per i rossoblù: quello dei punti in Serie A sotto la gestione Saputo, e bastano tre punti nelle prossime due per raggiungerlo. Ma l’obiettivo prefissato da Sinisa è il decimo posto, che porterebbe anche un bonus in termini economici alla squadra: 600mila euro, da dividere tra tutti, che andrebbero ad aggiungersi agli altri 600mila come premio salvezza. Il decimo posto, poi, regalerebbe denaro fresco alle casse del club, in vista della prossima spartizione di diritti tv, che dovrebbe vedere il club di Saputo assestarsi tra i 42 i 45 milioni di euro, in base al posizionamento in classifica. Insomma, tutti motivi in più per dover chiudere al meglio questo campionato.