Bologna, contatti per Sow

Anche la Gazzetta dello Sport conferma le voci che vorrebbero il Bologna avvicinarsi a Djibril Sow, centrocampista classe ’97 del club svizzero Young Boys.

In attesa dell’annuncio di Sabatini, sempre più probabile lunedì, i rossoblu avrebbero inziato a trattare col club elvetico per portare sotto le due torri il giovane centrale di centrocampo, per lui l’anno scorso 39 presenze con 3 gol e 6 assist, giocando da titolare tutte e 6 le partite affrontate dal club in Champions League.

Sul giocatore ci sarebbe l’interesse anche del Lecce neopromosso.