“Il Bologna ha una grande mentalità grazie all’arrivo di Mihajlovic, che da questo punto di vista ha svolto un grande lavoro. Sono convinto infatti che stasera il Bologna scenderà in campo per vincere e non per ottenere il semplice punto salvezza, poi è normale che a seconda dell’andazzo della gara qualche ragionamento si farà: la nostra squadra ora non guarda più chi ha dietro ma punta a raggiungere chi ha davanti”.

