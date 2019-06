Mercato: Dijks non si tocca

Mitchell Dijks difficilmente si muoverà da Bologna. Dopo una prima parte di stagione in cui è stato impiegato come esterno a tutto campo da Inzaghi, con l’avvento di Sinisa e l’arretramento a terzino sinistro nella difesa a 4 del tecnico serbo, l’olandese ha trovato la sua dimensione. Chi invece potrebbe salutare, nonostante abbia goduto dei benefici della cura Mihajlovic, è Ladislav Krejci che piace ai turchi del Kasimpaşa. In uscita anche Mattiello che farà rientro all’Atalanta.

Per la corsia di sinistra in entrata spunta il nome di Antonio Barreca (24) che nella scorsa stagione ha faticato a trovare spazio prima con la maglia del Monaco e da gennaio con quella del Newcastle e Federico Dimarco (21) di proprietà dell’Inter, reduce dall’esperienza in prestito con la maglia del Parma. Lo riporta Il Resto del Carlino.