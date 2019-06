Lunedì il giorno di Sabatini?

Dovrebbe essere lunedì la giornata dell’ufficialità di Walter Sabatini.

Il ritardo non è dovuto ad eventuali problemi tra le parti, anzi il dirigente da tempo lavora per il Bologna, semplicemente si sta cercando logisticamente di organizzare la presentazione dell’ex Inter e Roma. Ecco allora che lunedì potrebbe essere il giorno buono per i comunicati e martedì per la presentazione ufficiale alla stampa con tanto di collegamento con il Canada con patron Saputo. Il nuovo corso ha inizio, sarà anche un modo per capire esattamente il ruolo ricoperto da Sabatini e in che modo si integrerà con quello del direttore sportivo Riccardo Bigon.