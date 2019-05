Lo sguardo internazionale del Bfc, occhi sul Kortrijk

Le parole di Claudio Fenucci ieri avevano lasciato presagire a un nuovo sguardo internazionale del Bologna e del colosso calcistico di Saputo.

Intanto, è previsto lo sbarco di Walter Sabatini, chiamato a ricoprire il ruolo di supervisore tecnico sia del Bologna che dei Montreal Impact, ma non è finita qui. Ieri l’amministratore delegato ha lasciato intendere movimenti internazionali da parte dell’azionista di maggioranza, questo potrebbe significare l’entrata con alcune quote in club esteri. Il primo aggancio secondo il Resto del Carlino sarebbe il club belga del Kortrijk dove in questa stagione ha militato Felipe Avenatti.