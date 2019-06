Difesa, in ribasso le quotazioni di Senesi e Zapata

Tanti i nomi di difensori centrali attorno al Bologna, ma mentre quello del giapponese Tomiyasu è in rialzo, Senesi, Verissimo e Zapata sono in ribasso.

Lo riporta il Resto del Carlino, sostenendo come il San Lorenzo stia tardando a fornire una risposta all’offerta del Bologna di 6 milioni di euro per Senesi. Ecco perché il club rossoblù ha poi avviato i contatti per Cristian Zapata, ma il colombiano sta cercando di scatenare un’asta chiedendo 2 milioni a stagione per 3 anni. Zapata piace anche all’estero. Infine c’è Verissimo, reduce da un problema al ginocchio, il nome non scalda tanto anche se il Bologna potrebbe parlare con Pastorello, lo stesso agente di Mihajlovic.