Bologna, Tonelli non convince Mihajlovic

Il Bologna sta cercando un difensore centrale di livello che possa sostituire Lyanco, ma deve scegliere con grande attenzione. Ora che Walter Sabatini è ufficialmente salito a bordo, Mihajlovic avrà un’altra fonte con cui consultarsi. Uno dei nomi che erano usciti è quello di Lorenzo Tonelli, che ha appena concluso una discreta stagione alla Sampdoria. Il centrale non rimarrà però a Genova ma tornerà a Napoli – squadra che detiene il suo cartellino – dove ha ancora un anno di contratto.

L’ex difensore dell’Empoli non dovrebbe però nemmeno disfare le valigie: non ci sarà spazio per lui in Campania. De Laurentiis lo valuta 6 milioni di euro, e lo ha così messo sul mercato. Il Bologna aveva sondato il terreno, ma il ragazzo non convince appieno Mihajlovic. Ecco quindi che i rossoblu sono stati superati dal Sassuolo. Qualora dovesse partire Gianmarco Ferrari – che piace molto all’estero – i neroverdi si tufferebbero su Tonelli.

Fonte: “CalcioNapoli24.it”