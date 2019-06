Bologna, si segue anche Ogbonna per la difesa

Il Bologna sta cercando un difensore che sostituisca Lyanco, il quale quasi sicuramente tornerà a Torino da Mazzarri. Tanti i profili sondati dalla dirigenza, ma ancora nessuno è arrivato. Senesi è vicino, Zapata piace a Mihajlovic, Verissimo è conteso anche dalla Roma. Secondo “Il Resto del Carlino”, l’ultimo giocatore seguito è di Angelo Ogbonna, vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Il centrale del West Ham potrebbe lasciare la Premier League dopo 4 stagioni per tornare in Italia. A Mihajlovic piace, ed il ragazzo sente la mancanza di casa: a Bologna sarebbe un leader. Il classe 1988 ha un contratto che scade nel 2022, ed il suo valore di mercato si aggira intorno agli 8 milioni di euro. In questa stagione, Ogbonna ha totalizzato in campionato 24 presenze, 1 gol e 1 assist.