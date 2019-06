Bologna, Mihajlovic pensa alla difesa: nel mirino Zapata del Milan

Saputo ha promesso investimenti importanti a Mihajlovic. Il tecnico sa bene che serve rinforzare tutti i reparti della rosa. Sono tanti i nomi che si fanno in attacco, ma la priorità deve averla la difesa. Ormai perso Lyanco – che rientrerà a Torino da Mazzarri – il Bologna sta pensando ad un sostituto all’altezza. Secondo il “Corriere dello Sport”, il tecnico serbo avrebbe fatto il nome di Cristian Zapata del Milan.

Il centrale colombiano si svincolerà dai rossoneri a breve, visto il poco spazio trovato ed anche l’addio di Gattuso. Ecco quindi che Mihajlovic avrebbe chiesto informazioni e – visti i rapporti con il ragazzo, già allenato dal tecnico – la trattativa potrebbe anche non andare troppo per le lunghe. 13 presenze in Serie A in questa stagione per Zapata, che sarebbe un profilo di grande esperienza per la difesa rossoblu.