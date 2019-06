Bologna, il Crotone vuole Falletti

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Crotone sarebbe in cerca di giocatori per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e tra i nomi caldi accostati ai calabresi c’è quello di Cesar Falletti.

Il ds Ursino avrebbe infatti identificato nel giocatore nativo dell’Uruguay, il giocatore ideale per la trequarti rossoblu.

Falletti rientrerà a Bologna dopo aver passato la stagione in prestito al Palermo, i calabresi nel frattempo potrebbero cominciare ad intavolare una trattiva col club bolognese per portare il giocatore tra le proprie fila.