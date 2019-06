Bologna, Di Vaio su Pulgar: “C’è una clausola, ma speriamo resti”

La conferma di Mihajlovic è sempre più vicina. Una volta ufficializzato il prolungamento con il tecnico serbo, i Bologna potrà concentrarsi attivamente sul mercato. Tanti i nomi che si fanno in entrata, ma attenzione anche ai giocatori in uscita. Chi potrebbe lasciare i rossoblu è Erick Pulgar, autore di un girone di ritorno sensazionale. Mihajlovic è probabilmente l’unico in grado di trattenerlo: adesso tutti ovviamente a Bologna vorrebbero che il centrocampista rimanesse.

Sul ragazzo si è espresso ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” anche Marco Di Vaio, responsabile scouting del Bologna: “Pulgar ha una clausola di 12 milioni di euro. Siamo quindi costretti a prendere in considerazione qualsiasi offerta che pareggi quella cifra. Vorremmo comunque trattenerlo, anche perché è uno dei giocatori preferiti di Mihajlovic. Pulgar è un giocatore molto importante per il nostro progetto”.