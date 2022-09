Anaclerio: “Mi aspettavo impatto diverso, a Motta serve tempo. Salvezza? C’è da stare attenti”

"Il risultato è stato brutto, non mi aspettavo questo stop - le sue parole - Il Bologna ha iniziato malissimo, poi la squadra si è rimessa a posto e non meritava di perdere ma mi aspettavo meglio. Le attenuanti non mancano, ma mi aspettavo un impatto diverso. Modulo? Col senno di poi è facile, si può dire che c'era la sosta e si poteva restare così ma quello che balza agli occhi è che non si può giocare a due in mezzo al campo. Fanno fatica entrambi. Medel anche per età fa fatica in campo aperto, a maggior ragione dopo aver giocato centrale di difesa".