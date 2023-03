1 di 5 Under 17

L’Under 17 di Denis Biavati, domenica alle 11 presso il Centro Sportivo “Cavina”, aspetta il Parma, nella gara valida per la 22^ Giornata di Girone A. Dopo il turno di sosta dello scorso weekend, i rossoblù ricominciano dal derby emiliano che vede le due squadre agli estremi della ristrettissima zona calda: ducali primi a 45 punti (ma con una gara in più) e felsinei quinti a quota 35.