Qui Casteldebole, Svanberg e Danilo in dubbio per Verona

Acciacchi fisici per il mediano e il difensore

Ci sono però ancora problemi di formazione per Sinisa Mihajlovic, che stamattina ha fatto a meno di due pedine dell'undici titolare. Terapie per Mattia Svanberg, per lui contusione alla spalla destra contro il Genoa, e Danilo, botta al piede destro. Saranno rivalutati nei prossimi giorni ma sono in dubbio per il Bentegodi. Differenziato per Dominguez e Santander.