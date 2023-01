Oltre al danno la beffa, Ferguson multato per simulazione

Arriva la beffa per il Bologna e per Lewis Ferguson dopo Roma-Bologna di mercoledì.

La caduta dello scozzese in area di rigore romanista, vista come simulazione da Santoro, ha fatto scattare anche l'ammenda del Giudice Sportivo. Ammonito sul campo dall'arbitro, lo scozzese Ferguson si è visto infliggere una ammenda di 2mila euro per la presunta simulazione nonostante le immagini non abbiano ancora chiarito l'accaduto. L'episodio ha portato anche all'ammonizione di Motta per proteste, è il terzo giallo, mentre sono in diffida, e quindi a rischio squalifica, Dominguez, Medel e Arnautovic.