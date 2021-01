Gli auguri di Saputo da Montreal al Dall’Ara: “Bravi tutti”

Tutti presenti, in spogliatoio, per gli auguri in videochiamata del presidente Joey Saputo.

Il patron rossoblù ha voluto augurare il Buon Anno a tutti : “Buon anno a tutti voi, spero veramente di potervi tornare a trovare il prima possibile e vi faccio i complimenti per come siete stati seri nell’affrontare l’emergenza sanitaria in questo lungo periodo”. Ieri il Bologna si è allenato nel suo stadio, scelta di Mihajlovic e del suo staff. Lo stesso Sinisa che ha voluto anche lui augurare il Buon Anno: “Voglio fare tantissimi auguri a tutti i tifosi, ma soprattutto a quelli del Bologna che mi mancano tanto e senza di voi non è calcio. Speriamo di rivederci nell’anno nuovo il prima possibile e soffrire insieme. Spero davvero che il nuovo anno ci porti alla normalità e possiamo tornare a divertirci insieme. Buon anno a tutti, vi voglio bene!”. Nel frattempo, il tecnico serbo ha provato la squadra anti- Fiorentina e, sempre nell’allenamento di ieri, si è infortunato Dion Ruffo Luci, tanto per cambiare un infortunio che va a chiudere ” un anno di m…”, sintetizzato alla perfezione con un post da Nicolas Dominguez.

Fonte-Gazzetta