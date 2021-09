Dazn in crash: un mese gratis agli utenti

Dazn pronta a rimborsare gli utenti

Giornata difficile ieri per Dazn .

Tanti utenti hanno riscontrato problemi di accesso all'app durante le partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, con una schermata che consigliava di ritentare successivamente perché 'Al momento c'è un problema nell'aprire Dazn', messaggio comunicato in diverse lingue. Attorno a metà primo tempo l'app ha ripreso a funzionare ma il disagio è stato evidente. Per gli utenti coinvolti dal problema è in arrivo un rimborso.