I voti di Luca Baccolini

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

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Skorupski 6, Zortea 5.5, Heggem 5.5, Helland 6.5, Miranda 6.

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