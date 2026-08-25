I voti di Luca Baccolini
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Difesa
Skorupski 6, Zortea 5.5, Heggem 5.5, Helland 6.5, Miranda 6.
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