La prima vittoria in campionato del Bologna, arrivata contro il Lecce è merito sopratutto della prestazione fornita da Nicolò Cambiaghi, autore di due assist e premiato come MVP al termine del match.

Le sue parole: "Vincere oggi era fondamentale, non era facile fare punti su questo campo, è stata dura ma abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, di averla preparata bene e sono contento per aver contribuito a questa vittoria. Questa doveva essere una partita per ripartire, per dare segnali importanti a tutti, soprattutto a noi stessi. Penso che abbiamo fatto tutto nella maniera giusta e sono veramente contento più per il risultato finale che per i miei assist. La Nazionale? È sempre un’emozione vestire la maglia azzurra: è il sogno di ogni bambino, ogni partita è un onore e spero di vestirla più volte possibile".