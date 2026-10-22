Sono stati designati gli arbitri per la 8a giornata di Serie A. Cagliari-Bologna, in programma sabato, sarà affidata alla direzione di Bonacina di Bergamo assistito da Cecconi e Vecchi, con quarto uomo La Penna e addetti VAR Volpi e Di Paolo.

Sono quattro i precedenti tra il Bologna e Bonacina con uno score di due vittorie rossoblù, un pareggio e una sconfitta. Ultimo precedente Napoli-Bologna 1-0 del settembre scorso. Cinque invece i precedenti con il Cagliari con un bilancio di due vittorie sarde, un pareggio e due sconfitte. Ultimo precedente Cagliari-Verona 4-0 del gennaio di quest'anno.