Il Bologna, oltre a provare a resistere per Jonathan Rowe, è ancora alle prese con la ricerca del centrale dopo la cessione di Jhon Lucumi.

Negli ultimi sei giorni di mercato il difensore sarà la priorità, come da richieste di Domenico Tedesco domenica in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Lazio. 'Prenderemo un centrale mancino, il mister ha esigenze tecnico-tattiche' ha detto ieri Marco Di Vaio. Resta ancora in piedi la pista Gassama dal Baltika, sono previsti gli ultimi contatti ma il Bologna sembra aver perso fiducia su questa pista. Restano allora in corsa Prpic del Porto e Juan Cabal della Juve, ma attenzione anche a Ghilardi della Roma, anche se si tratta di un centrale di piede destro.