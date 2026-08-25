Il Bologna rischia di perdere Jonathan Rowe? Per il Resto del Carlino sì. Alla vigilia del weekend il club rossoblù ha rifiutato una proposta dell’Atalanta da 35 milioni bonus inclusi, ma è arrivato un rilancio da 40 e ieri pomeriggio è stato respinto il secondo assalto.

Ora resta da capire se la Dea salirà ancora, magari spingendosi a 50 milioni di euro, cifra messa come asticella dal club rossoblù. Nemmeno il diesse Marco Di Vaio ieri prima della partita ha allontanato il pericolo: “A sei giorni dalla fine del mercato è una operazione complessa. Rowe è un giocatore importante e vogliamo mantenere la squadra competitiva”. In sintesi, trovare un sostituto in poco tempo non è facile, ma c’è anche una valutazione economica da fare che va oltre l’area tecnica. Inoltre, dall’Inghilterra si narra che Rowe abbia espresso gradimento per il trasferimento se il Bologna aprisse la porta alla trattativa.