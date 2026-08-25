Il Bologna prova a fare muro attorno a Jonathan Rowe scrive oggi il Corriere dello Sport Stadio. L'Atalanta ha alzato la proposta a 40 milioni ma per ora il Bologna ha detto no.

Ieri sera il diesse Marco Di Vaio non ha opposto una chiusura totale 'è una operazione difficile da portare avanti a 6 giorni dalla fine del mercato, la parte tecnica è fondamentale per dare all'allenatore una squadra competitiva' le sue parole, ma si teme un ulteriore rilancio della Dea oppure un rilancio da parte di un club di Premier League. In quel caso i rischi aumenterebbero. Intanto si cerca ancora il difensore centrale e Juan Cabal torna al centro del mercato del Bologna. Nelle scorse settimane era stato raggiunto un accordo con la Juve per un prestito con diritto a 9 milioni, ma ora c'è un rapporto da ricucire.