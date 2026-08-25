L'Atalanta si è spinta fino a 40 milioni per Jonathan Rowe, ricevendo un no dal Bologna, ma un ulteriore rilancio potrebbe far vacillare i rossoblù, che contestualmente dovrebbero trovare un sostituto.

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza felsinea si starebbe muovendo per cautelarsi in caso di partenza dell'inglese, e nel radar sarebbe finito Noa Lang del Napoli, anch'esso un obiettivo dell'Atalanta di Sarri. Inoltre, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa tra Bologna e Atalanta per Rowe sarebbe in stato avanzato e la resistenza rossoblù sarebbe più mediatica che altro. Lo stesso Rowe, secondo Moretto, avrebbe già aperto al trasferimento.