Fiorentina-Bologna, i migliori e i peggiori

Ancora una volta la squadra dà il meglio nell'emergenza, e non si può non dare merito all'allenatore. Arnautovic e Medel sono tuttora fuori, la difesa è decimata, eppure la prestazione di squadra è da incorniciare. Si è visto anche Kyriakopoulos, chissà se saprà inserisi in un gruppo che appare orgoglioso di se stesso. Intanto nessuno sembra intenzionato a cedergli il posto, primo fra tutti un Cambiaso improvvisamente rivitalizzato.