Platini duro: "Ho chiesto le dimissioni di Blatter, voteremo Alì Hussein" R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 28 maggio 2015 - 18:29 28 maggio

Non è andato giù al presidente della Uefa Michel Platini l'ultimo scandalo che ha sconvolto la Fifa. Il numero uno europeo ha avuto nelle ultime ore un colloquio con Sepp Blatter nel quale sono state…