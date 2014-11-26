Croazia, Kovac esonerato
Secondo gli ultimi rumors, il commissario tecnico della Croazia Niko Kovac sarebbe stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta in Norvegia che ha relegato la sua nazionale al terzo posto in…
Secondo gli ultimi rumors, il commissario tecnico della Croazia Niko Kovac sarebbe stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta in Norvegia che ha relegato la sua nazionale al terzo posto in…
Dopo l'esonero del tecnico Koplas, i Montreal Imapct tornano al successo dopo quattro partite, ma gran parte del merito è del bomber ivoriano Didier Drogba. Tripletta per lui nel successo 4-3 contro i…
E' stato accolto come una star Didier Drogba a Montreal, gli Impact di Joey Saputo si sono assicurati un campione sulla scia dei Giovinco, Pirlo, Lampard e Gerrard, per un calcio a stelle e strisce in…
Da tempo si parla del giovane trequartista croato Marko Pjaca e dei 10 milioni richiesti dal presidente Zdravko Mamic, che in patria non gode di proprio di una bella fama. A partire dagli insulti…
Per Sebastian Giovinco si narra fosse pronto un contratto quinquennale a Bologna più altri due anni ai Montreal Impact quando Pantaleo Corvino ha cercato di acquistare la formica atomica a gennaio.
Incredibile quello che è successo in ottava serie austriaca. L'Unterwaltersdorf deve ribaltare una differenza reti di meno 47 rispetto alla capolista per ottenere la promozione, la squadra scende in…
Non solo i Mondiali assegnati a Russia e Qatar oltre a quello disputato in Sudafrica, la lista delle competizioni viziate dalle tangenti si allarga, così come gli episodi in campo. Sotto accusa ora ci…
Il sistema corruttivo scoperto dall'Fbi inizia ad assumere contorni inquietanti, non solo relative alle tangenti per i diritti televisivi pagati ai dirigenti arrestati, ma anche per quanto riguarda…
Non è andato giù al presidente della Uefa Michel Platini l'ultimo scandalo che ha sconvolto la Fifa. Il numero uno europeo ha avuto nelle ultime ore un colloquio con Sepp Blatter nel quale sono state…
Bruce Grobbelaar in Italia è famoso per quella sequenza di rigori parati (o calciati male) che condannarono la Roma nel corso di una finale contro il Liverpool. Furono soprattutto quelle movenze con…
Difficile fare i giornalisti anche al giorno d'oggi. Una troupe tedesca della Ard sarebbe stata arrestata in Qatar (sede dei mondiali 2022) durante le riprese di un documentario proprio inerente alla…
E' il Club America ad alzare la Champions League Concacaf, nulla da fare per il chairman rossoblù Joey Saputo. Sconfitti 4-2 in casa gli Impact che sfiorano il successo, lo accarezzano, ma poi se lo…
Passo avanti importante per i Montreal Impact di Joey Saputo che nella notte hanno pareggiato in Messico contro il Club America allo stadio Azteca di Città del Messico. Peccato solo per l'uno a uno…
Clamoroso episodio nello spogliatoio dell'Amburgo. Durante l'ultima partita persa contro il Wolfsburg Valon Behrami e il suo connazionale Johan Djourou (sono compagni di squadra) hanno iniziato a…
Problemi grossi per Andrea Dossena, il giocatore ex Napoli e Nazionale, con un passato al Liverpool, è stato fermato lunedì dalla polizia inglese con l'accusa di taccheggio. Dossena, ora al Leyton…
Dopo la cocente delusione del Cabassi, Joey Saputo ha l'occasione per rifarsi questa notte in occasione della semifinale di ritorno della Champions Concacaf. I suoi Montreal Impact partono dal due a…
Non è esaltante per il momento l'avventura in Canada per Sebastian Giovinco. Dopo la vittoria all'esordio contro Vancouver, il Toronto Fc si è bloccato in Mls. Seconda sconfitta consecutiva, stavolta…
Quelli che fino ad ora non ha visto al Dall'Ara, Joey Saputo ha potuto ammirarli l'altra sera nello stadio di casa nell'andata della semifinale della Champions League nordamericana: due reti della sua…
Clamoroso rigore concesso durante una sfida di calcio greco tra Kalamata e Achaiki. L'attaccante riceve palla in area di rigore e tenta il calcio verso la porta, perde però il piede di appoggio e…
E' il secondo stadio più costoso al mondo dopo Wembley, ora un deposito di autobus. Finisce male la storia del Garrincha di Brasilia, impianto in cui sono state disputate sette partite del mondiale…
Non sembra nelle intenzioni di Adriano voler tornare un giocatore professionista. Il brasiliano ci è ricascato, infatti, secondo quanto riportato dai media carioca, l'ex Inter avrebbe organizzato…
Si giocheranno molto probabilmente tra novembre e dicembre i tanto discussi Mondiali del 2022 in Qatar. I club avrebbero preferito il periodo primaverile ma la concomitanza con il Ramadam ha fatto sì…
Curiosa vicenda successa all'allenatore dell'Olympiacos Michel, infatti, nonostante abbia vinto le ultime quattro partite e la sua squadra sia seconda in campionato dopo aver sfiorato la…
Incredibile quello che è successo durante una partita di Coppa del Perù tra Sport Aguila e Fuerza Minera, il giocatore di casa Joao Contreras è stato colpito in campo da un fulmine ad inizio secondo…
Sesta serie tedesca, incontro tra il TSV Marl-Huls e FC Iserlohn, i padroni di casa recuperano da due a zero sotto vincendo la partita tre a due, il gol del pari è firmato da centrocampo da tale…
Rivoluzione Uefa: nasce la Nations League. La prima edizione scatterà nel 2018, l'organo massimo del calcio europeo vara il nuovo torneo per nazionali che sostituirà le amichevoli. Vediamo nel…
di Matteo Ragazzi Si scrive martedì, si legge 'Saranno famosi'. Torna l'appuntamento con la rubrica dedicata ai giovani talenti emergenti, coloro che ancora aspettano la definitiva consacrazione.
La partita risale ad un paio di anni fa, ma il rigore è forse il più brutto della storia del calcio. Calciare quasi fuori dallo stadio dal dischetto è una cosa impensabile, Jonathan Soriano dei Red…
Racing-River Plate partita di assoluto cartello in Argentina, rischia di passare alla storia per via di un presunto fantasma inquadrato a bordo campo. Le immagini lasciano spazio a tutte le…
Nel posticipo della diciassettesima giornata del torneo di Clausura argentino, alla Bombonera di Buenos Aires si sono affrontate Boca Juniors e Independiente, con questi ultimi in piena lotta per lo…