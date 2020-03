VIDEO – Cineteca e Bfc 1909 mettono a disposizione la quinta finale del 1925 con Genoa

Il Bologna Football Ckub 1909,la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca di Bologna hanno messo a disposizione per i tifosi il video della quinta finale scudetto della Lega Nord del 1925 tra Bologna e Genoa.

‘Oggi siamo in grado di offrirvi un documento eccezionale e in gran parte inedito: il filmato originale della quinta partita, quella che spezzò finalmente l’equilibrio con la vittoria del Bologna 2-0 – si legge nella nota – Per rendere più gradevole la visione abbiamo aggiunto al video (ovviamente senza sonoro) un nostro commento, che ricostruisce la partita e il momento in cui si giocò. Quel che emerge, grazie a queste immagini straordinarie, è il clima assolutamente disteso in cui si disputò l’incontro. Nulla a che vedere con l’ambiente militarizzato e intimidatorio che per anni certe ricostruzioni storiche hanno tramandato.

Un ringraziamento speciale va a Mirko Trasforini, cuore e cultura al servizio dei colori rossoblù, ad Alessandro Pilloni, che ci ha “prestato” la sua bellissima voce, alla Fondazione Cineteca Italiana di Milano e a Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna.

Pronti per questo emozionante viaggio nel tempo? Pronti a vedere con i vostri occhi gli eroi che hanno fatto grande il nostro Bologna? Buona visione (e… #restiamoacasa)’.

VIDEO TRATTO DALLA PAGINA UFFICIALE YOUTUBE DEL BOLOGNA