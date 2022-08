Per la difesa spunta Nelsson del Galatasaray

Il Resto del Carlino in edicola oggi spiega che proprio per questo motivo è tornato di moda il nome di Victor Nelsson del Galatasaray. Non è un caso che proprio in questi giorni Marco Di Vaio sia stato spedito in terra austriaca a Grodig per seguire l'amichevole tra la Fiorentina e il club turco, quest'ultimo che acquistò lo scorso anno il difensore danese per 7 milioni di euro. Per arrivare a Nelsson però i rossoblù dovranno sbaragliare la concorrenza del Torino.