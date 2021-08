Soddisfatto per la vittoria Sinisa Mihajlovic, seppur consapevole che qualcosa, nella fase difensiva, andrà ancora registrato. Il tecnico serbo ha analizzato la partita a Dazn, partendo dalla voglia di riscatto dopo la Ternana: "Non potevamo sbagliare - le sue parole - Come ho detto ieri a volte non conta pensare di essere più forti e i ragazzi hanno messo tutto in campo. In svantaggio due volte abbiamo avuto la pazienza di rimontare".