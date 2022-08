Domani allenamento al Dall’Ara aperto al pubblico

Appuntamento allo stadio alle 20, il settore Tribuna sarà aperto al pubblico con ingresso pedonale da via dello Sport

Come preannunciato, nella giornata di domani il Bologna svolgerà la consueta seduta quotidiana di allenamento allo stadio Renato Dall'Ara .

Almeno per un giorno, quindi, non sarà il centro tecnico di Casteldebole ad ospitare la preparazione dei rossoblù: il Bologna ha dato appuntamento ai tifosi a domani sera, quando i ragazzi guidati da Mihajlovic svolgeranno una seduta di allenamento alle 20 al Dall'Ara con il settore Tribuna aperto al pubblico con ingresso pedonale da via dello Sport.