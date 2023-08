Dalla Vite: “Niente panico, sarà Bologna di corsa e gioco. Punta? Un jolly”

“Orsolini rinnova. Sarà prolungamento fino al 2027. L’estate ha frenato gli ardori altrui e ora dovrebbe rinnovare - le sue parole - L’ufficializzazione arriverà a breve. La nuova proposta supera il tetto iniziale di 1.5 milioni di euro e sarebbe così anche per Dominguez, ma questa è un’altra storia. Il Nottingham è su Dominguez da giorni e ha iniziato mettendo sul piatto Freuler che Sartori conosce bene. Il tema è che a Motta non dispiace Freuler, ma lo vorrebbe al fianco di Dominguez, e dall’altro c’è il Bologna che chiede almeno 15 milioni per Dominguez senza contropartite. Freuler è comunque un nome da tenere in considerazione in una trattativa svincolata da Dominguez”.