Carlino – Zirkzee – Ferguson sono la nuova coppia del gol

L'olandese ha infatti prodotto 3 gol e 2 assist, mentre lo scozzese 3 gol e 3 assist, per un bottino complessivo che parla di un duo capace di segnare metà dei 12 gol segnati dai rossoblù a questo punto del campionato. L'agente di Ferguson Billy McMurdo, in occasione di un'intervista per Sportitalia, ha sostenuto che il suo assistito possa ambire a concludere la stagione a quota 15 tra gol e assist, mentre per Di Vaio Zirkzee "non ha un valore" in sede di mercato. Secondo il Carlino, però, serve però migliorare in attacco, in quanto 12 gol in 11 partite non sono tantissimi e se è vero che anche Orsolini ha fatto il suo dovere dal punto di vista realizzativo (con quattro gol è il capocannoniere della squadra), lo stesso non si può dire dei vari Ndoye, Karlsson e Saelemaekers, che hanno puntualmente mancato l'appuntamento con la rete.